大家姐角色又Cool又Mean 黃翠如搵《七公主》監製算帳 (13:00)

由陳維冠（Joe）監製的劇集《七公主》邁向第四周，黃翠如、林夏薇、高海寧（高Ling）、陳瀅、鄺潔楹、江嘉敏、陳曉華（Hera）先後出場。翠如飾演的大家姐顧靈珊，角色冷酷又強硬，不少網民指她演技有進步，但仍惹負評。

對此Joe及翠如在《七》最新宣傳片中，玩轉靈珊角色性格缺點，原本係威係勢、揸住水槍對準監製質問的翠如，遭Joe拋窒一句後，即秒速變回乖巧兼道歉走人，相當搞笑，合作不愉快傳聞不攻自破。

宣傳片一開始，翠如型格十足地步向Joe，並狠狠地說：「Joe！我要同你算帳！搵我做個咁嘅角色？又Cool、又Mean、又要我減10幾磅，咁破格，係咪玩嘢呀？監製？！」見慣大場面的Joe淡定解釋：「咁角色同性格反差大至過癮架嘛。個結局我仲執（改動）緊，畀啲再啃啲嘅嘢你好冇吖？」

原本嬲嬲豬的翠如即八卦問：「點啃法？我唔係丹爺個女？」正當以為Joe爆料之際，他卻冷不防謂：「講畀你聽就唔好玩啦！」此時翠如欲再射水槍逼供Joe，豈料卻遭Joe靈活「反擊」，搶走翠如水槍並射向她，並威嚴地拋出一個字： 「走！」嚇得原本佔盡上風的翠如瞬間變乖巧，邊說「Sorry Sorry Sorry」邊急急腳走人。

（即時娛樂）