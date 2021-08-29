港姐2021｜王嘉慧被稱「藝術之霸」 陳懿德變佳麗御用攝影師 (14:38)

《2021香港小姐競選》決賽將於9月12日舉行，12強佳麗積極備戰，務求以最佳狀態爭后冠。之前因學霸身分令人眼前一亮的王嘉慧（Cathy），除了考獲健身教練專業資格外，原來在藝術方面亦是精英！Cathy除了畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱「藝術之霸」。Cathy透露該批作品是用來投考GCSE（General Certificate of Secondary Education）藝術科目的功課，Cathy憶述小時候家人為她安排很多興趣班，其中一樣是畫畫：「學下學下就真係愛上咗，大概學咗5至6年，依家我得閒都會畫吓畫，用嚟放鬆心情。」

邵初（Kristy）及陳懿德（Rachel）亦有藝術造詣，Kristy中學時學畫畫，其畫作風格別具一格：「我嘅畫作通常圍繞表達情緒問題，或希望女性被關注嘅題目。我有部分畫作放咗喺以前英國嘅學校做展覽，仲有一幅畀英國中學老師買咗，嗰幅畫作有一個企喺唔同水平線嘅自己！表達有時感覺自己無法完全融入周圍嘅環境，就好似喺同一個地方但唔同空間咁，有啲似喺熱鬧環境中但又感到寂寞嘅感覺。」

Rachel不但擅長拍攝人像、風景及食物，熱愛歌劇的她，更有8級聲樂專業資格：「我由細到大都鍾意唱歌，中一、中二媽咪畀我去伍樂城先生嘅音樂學校學唱流行歌，之後再學聲樂同埋考到8級專業資格。（決賽當晚表演？）睇機會啦！」同樣熱愛攝影的Rachel，又笑指自己今屆的潛藏任務，是為佳麗們擔任御用攝影師：「我有成日幫佢哋影靚相，佢哋Ig甫嘅相，有啲係我嘅作品。」

（即時娛樂）