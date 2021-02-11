孖AGA開騷｜Tim@Dear Jane跟囡囡拖手勁冧 叫隊友幫手餵奶 (16:15)

AGA（江海迦）與樂隊Dear Jane昨（28日）晚假會展首度合作舉行《AGA X DEAR JANE：HERE & THERE》音樂會。主音黃天翺（Tim）的太太楊洛婷，帶同媽咪及女兒Tanya捧場，還高舉「I Love老公」燈牌放閃。Dear Jane打頭陣出場，即呼喚全場觀眾起身合唱《銀河修理員》，緊接到AGA出場合唱快歌《Mad》，帶動演唱會熾熱氣氛。

AGA嘆已2年沒見過這麼多現場觀眾，她表示疫情下，家人和朋友可能需分隔異地，而演唱會主題正是「HERE & THERE」，即使在兩個地方有時差，只要心連繫一起，距離多遠也可以拉近。

AGA早前受聲帶問題困擾，曾暫停工作養聲，她有感而發說：「每位歌手都不知下次有沒有機會再上台，可能要等很久，好多事不是必然。因為聲帶有事令我很糾結，到底幾時才可以再上台唱歌，慶幸今晚唱到兩首新歌。」

Tim的4歲女兒Tanya化身頭號粉絲，穿上印有樂隊名字的T恤搶鏡外，全晚落力揮動燈棒又聞歌起舞，更衝到台前大叫爹哋。楊洛婷見狀便抱起愛女，走到台前跟Tim握手，Tim見妻女即冧爆，場面溫馨。

音樂會原定安排AGA與Dear Jane合唱《不許你注定一人》便完結，可是受歌迷熱情所感動，他們安歌唱《哪裡只得我共你》，跟全場觀眾大合唱後，音樂會才正式完滿結束。完騷後，他們異口同聲表示疫情下，只能做網上直播演出，已相隔最少2年未做過有現場觀眾的音樂會。

AGA自爆踏上舞台時已忍不住眼泛淚光，重提在台上的一番感觸話，她承認曾經好擔心：「不知自己聲帶幾時會好，有些人好快，有些人可能需要好耐時間，當痊癒後好感恩，還可以出到兩首新歌。」Dear Jane忙於準備下月22日至24日紅館演唱會，台上乘機宣傳，Tim邀請AGA擔任嘉賓。他們還宣布紅館演唱加開9月25日一場，合共4場演出。

略帶疲態的Tim表示忙於綵排演唱會，幼子Tristan出世僅兩個月，笑言要教其他隊員餵奶幫手照顧。一提到女兒在台下跳足全晚，Tim甜笑說：「她第一次聽我演唱會才2歲，現在已經走來走去，好開心。（紅館騷拉女兒上台唱？）要想想先，我驚她有恐懼症，不過今（昨）晚見她都幾淡定。」

（即時娛樂）