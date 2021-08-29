黎諾懿踩過界做埋綜藝節目兼幕後製作 仍期待拍劇有獎拎 (19:00)

【專訪】黎諾懿旗下品牌繼年初時推出賀年糕點，近日又趁中秋出月餅。他表示佗住第2胎的太太李潔瑩非常支持。「我迫老婆試食了很多，就算現在她佗住BB也試食了幾個月餅，讓腹中的第2個寶貝試食我的出品。我稍後也會讓大仔試食，他是我的粉絲。」

第2個孩子將於12月出世，諾懿為能見證孩子出世及照顧妻兒不惜推劇，以拍攝綜藝節目為主。小春雞要當哥哥，諾懿為免他妒忌BB，除和太太約定偏心他之後，也不時向他灌輸要保護BB的思想，又曾代BB送禮物給他。回想4年前做新手爸爸，諾懿情緒繃緊到幻聽。「擔心他飲奶時會嗆到而窒息、睡覺時會遭被子焗死。我每次躺在牀上，都似聽到他在哭，因此今次決定將BB交給長輩照顧。」

諾懿近年兼任幕後工作，監製及拍攝飲食節目《仨心友行2》。「我認為自己算合格，能平衡製作和成本，沒超支，好叻仔，希望下次能監製及導演其他節目。我很欣賞周星馳，見大銀幕打出『周星馳作品』，啟發我想做幕後，拍好作品。時代不同了，那裏掙到錢就做。綜藝發揮大，可展現自己的個性，但我仍期待一個本地戲劇獎的肯定。」

欲知專訪詳情，請留意明天（8月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）