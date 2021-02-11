OMG︱七仙羽睇中吳啟洋做男友 洞悉P1X3L各懷鬼胎 (23:14)

ViuTV《七救星》於周五（27日）已播完，但今日仍是ViuTV網頁「最多人睇」排首位。七仙羽的騎呢改運法娛樂性十足，加上精警金句，觀眾得啖笑，對獲幫助的藝人而言也有心靈安慰、鼓勵的作用。周五播映《七救星》最後一集後，七師傅、主持陳安立、王頌茵與P1X3L的吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）與葉振弘（Marco）齊齊開Facebook直播跟網民傾偈。P1X3L在節目中被七師傅「打救」，給他們改名「OMG」，Phoebus放下「偶包」著濕褲周街行，令ViuTV董事兼總經理魯庭暉看到也心痛。不過，P1X3L因此獲更多關注與支持。

七師傅平日出鏡化妝、Set頭做足，今次網上直播她別開生面，沒有化妝兼且邊敷面膜出鏡。很多網民支持P1X3L改名OMG，七師傅也追問他們為何不改隊名？他們解釋一切待公司決定。七師傅雖然跟P1X3L合作過但她對三人的名字仍搞不清楚，對Phoebus最深印象，直播中不時叫他「免費巴士」，她對Marco的印象就是「似倉鼠嗰個」，對George印象更模糊，要George提醒是被她指「黑眼圈兼淫邪」嗰個。

七師傅亂噏當秘笈，但她也解謎，有網民的疑惑她做《七救星》是否需要稿？她坦言喜歡ViuTV給她自由發揮，不用她跟稿講 ; 看來節目中的金句也是她爆肚自創。問她P1X3L中選一個做男朋友，她毫不猶豫揀「免費巴士」Phoebus，大讚她靚仔、唱得又有才華。她對George的評語是很醒目又識擦鞋，但他會擦錯鞋。至於Marco的鬥志是她欣賞的，他有作曲填詞的才華，可以向幕後發展。雖然七師傅的玄學家身份惹質疑，但她洞悉人心。直播中她突然說覺得P1X3L三人「各懷鬼胎」，後來才更正說是「心事重重」，指他們各自在想很多事情。Phoebus與George似被睇穿心事，分別轉話題似迴避七師傅的追問，她繼續拆穿他們在轉換話題，陳安立跟王頌茵免P1X3L尷尬，幫忙解釋他們因為剛收工故很疲倦而已。

（即時娛樂）