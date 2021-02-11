完成舞台劇《ART呃》 朱栢康獻吻預祝黃秋生「登六」 (14:00)

由黃秋生﹑陳淑儀和朱栢康合演的15場舞台劇《ART呃》，昨天圓滿落幕。完場時，一眾台前幕後工作人員上台謝幕，同時亦趁這機會，與觀眾預祝快將「登六」的黃秋生。黃秋生在台上談及演出感受，他說︰「表演要有三大元素，有演出者、製作團隊，第二就係場地，第三就係觀眾。一個好嘅演出要有一個好嘅製作團隊，好嘅演出地方，呢度係我嘅聖殿，還有一班好觀眾。」

曾說過今年是告別，明年是復出的秋生，對於今次演出既享受又不捨，百感交集，他感觸說︰「咁多不穩定嘅因素同不可控嘅因素下，呢個戲隔咗兩年，因為各種原因先可以演出，演出時最先話7成入座，之後到8成半，咁嘅環境究竟有冇人睇戲呢？我真係冇乜信心，但呢10幾場觀眾話我聽，我係可以繼續落去，多謝大家！」之後黃秋生邀請在座的觀眾大合照，他還說︰「我過兩日生日『登六』。」全場即報以歡呼及掌聲。

完騷後，一眾演員及團隊來到歎西班牙菜慶功，早前秋生曾光顧該餐廳，被美食吸引，今次獲該餐廳贊助及款待。慶功宴上，大家還預祝秋生60歲生日，大伙兒唱生日歌及送上蛋糕。朱栢康還攬實大師兄黃秋生吻賀，令現場氣氛更高漲，而秋生的生日願望是身體健康。

完成了15場演出，與兩位師兄首度合作的朱栢康表示，這次是他演藝工作上重要里程碑，他說︰「好開心順利完成，觀眾反應好好。今次係好滿足嘅交流，而且係我演出上嘅里程碑，好希望同兩位師兄有下一次合作。」

陳淑儀亦有一番感受，他說︰「首先慶幸自己仲可以企上台，畢竟我3年冇上台，有種返屋企但未熟悉嘅感覺，原來我仲企得到上去。今次好開心同大師兄、朱康合作，呢個組合無敵，而今次之後，大師兄會不會繼續再做呢？」

（即時娛樂）