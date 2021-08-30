4場紅館騷圓滿結束 方皓玟突破自己 為個唱克服畏高 (14:21)

方皓玟（小明）一連四場《方皓玟LOST n FOUND演唱會》昨（29日）晚舉行尾場，釗峰@C AllStar﹑Tyson Yoshi﹑王嘉儀﹑李靖筠﹑朱薰和老公等捧場。

小明為了今次演唱會，有多個自我突破的演出，她說：「我有畏高，今次舞台有好多升降台，但原來為咗個騷，就算企喺升降台上，真係會忘我地唱歌。另外，跳Contemp（當代舞）我又未試過，去演繹一啲角色，跳舞加埋唱歌，要穩定地唱歌及表達到當中信息，我覺得好好玩。因為挑戰自己，有啲新鮮嘅嘢畀大家睇，係我想做到。」

個唱來到尾場，當小明的經典作品《你是你本身的傳奇》和《假使世界原來不像你預期》音樂前奏響起時，粉絲已主動開啟電話閃光燈揮動，台上熒光幕播放現場觀眾的臉孔時，大家見狀都投入打招呼，彷如回應著小明，自豪地高呼「你是你本身的傳奇」，場面感人。

小明事後表示：「自己唱呢兩首歌時，我覺得呢部分好有香港嘅氣味，好似共度咗一段時間之後，大家互相認識，好似大家都有共同回憶，亦都係互相支持對方，所以整個氣氛都好warm。雖然嗰度冇特別嘅舞蹈，但係呢部分嘅感動，就係來自大家有共同嘅感受，所以變咗大家互相支持時候，我自己都被感動。」

小明昨晚完騷後，再度上台Encore，她表示受觀眾熱烈反應打動，決定加碼獻唱報答歌迷，更連續唱了《如果想我哭》、《無人像你》及《Life Is So Beautiful》。最後，小明邀請所有演出單位，包括RubberBand、林家謙、章尾而和樂隊成員鞠躬謝幕，演唱會在一片熱烈掌聲下結束。

（即時娛樂）