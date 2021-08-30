跟AK互贈高帽谷新歌 Lokman展示流利「港普」 (17:45)

人氣男團MIRROR的正、副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong），近日推出合唱歌《虎道門》，2人日前在網上訪問向鏡粉分享新歌創作概念和MV拍攝趣事。Lokman談到與AK合作時，形容內心有股爆發小宇宙，但礙於在MIRROR內擔任隊長角色，平日要好好忍耐著。這次有機會合作，當然盡力展現自己，並藉新歌引領觀眾到虎道門，感受他們對舞台熱情。

在新歌MV中，他們演活了日本暴走族風采，不少觀眾大讚他們「型爆」，但當中不乏粉絲「關心」，為何AK在MV中未有半裸騷肌？AK解釋因為他在MV角色，是一名維修技工，故決定穿回上衣，以免大家欣賞MV時，將他的角色與Lokman混淆。兩人互贈高帽讚對方有型，AK更謂：「型嘅定義咪Lokman囉！」

當晚Lokman和AK還用普通話回答問題，當問及二人對「型」的定義時，Lokman用一口充滿港式口音的普通話，表示MJ（Michael Jackson）是他心目中「型」的icon，其「港普」惹來AK發笑，有觀眾笑問有沒有字幕提供。另外AK亦重提因黑面，被花姐罰500元事件，他自詡在這件事上講得出做得到。

被問到2人表演前小習慣，Lokman自爆會「拍下自己個身，拍下膊頭、大髀、胸肌、腹肌，等個人醒啲」；AK則表示自己會向隊友說：「唔好咁緊張，good show！」並與隊友擊掌擁抱，互傳力量。

（即時娛樂）