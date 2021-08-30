《地厚天高》導演林子穎轉戰網劇 男神莫竣名過窮生活 (23:46)

林子穎：「我覺得觀眾不要那麼政治化去看我這個人... ... 」（劉永銳攝）

杜汶澤的串流平台「喱騷」9月推出首部自製劇集《在觀塘下體現愛的故事》，田蕊妮擔任監製，撮合了紀錄片《地厚天高》的導演林子穎、電影《翠絲》與《濁水漂流》的導演李駿碩跟莫竣名（MCM）合作。三人聚在一起，離不開「被標籤」三個字。

由電影轉戰網劇，林子穎坦言曾拍過政治人物紀錄片後，沒有人找她開戲（2017年，她執導了首部紀錄長片《地厚天高》，以梁天琦為拍攝對象。此片獲不少獎項，包括「台灣國際紀錄片影展」的華人紀錄片獎評審團特別獎）。驅使到她第一次拍劇，全因杜汶澤肯開拍這劇本，她說：「在這個政治環境之下，的確不多人想和我合作，因為被標籤，杜生很爽快給我這個機會，其實我都好感激。」但她並沒有泄氣，揚言當有人肯投資，她一定會回歸電影。

她說：「其實好得意，我以前拍政治紀錄片，拍這東西並不等於我同意這東西，理論上藝術就是這樣，我明天可以拍一套關於特朗普的電影，或關於北歐政治家的電影，不等於我同意他們，只是覺得故事人物很有趣便去拍，如我去拍一套有關日本60年代學運電影，也不等於我同意，只是覺得這個年代題目很有趣，但在香港拍這類題材，別人就會覺得等於宣傳這個人。」她指有些導演會透過拍戲宣傳一些自己的思想，但籲觀眾只要認真去看她拍過的紀錄片，就會發覺只是一套人物紀錄片。她慨嘆：「我覺得觀眾不要那麼政治化去看我這個人，反而會幫到套電影，但別人不會想到那麼深。」

出道被冠以「男神」之名，莫竣名在大環境下也受影響，他說：「演員工作我是想做的，但被政治氣候影響到，到現在我依然什麼都會評論。」他坦言好窮，但窮也可以過窮的生活。

李駿碩執導的首套電影《翠絲》取得理想成績，被標籤為同志導演，但他毋懼世俗眼光，銳意為同志電影打拼。他說：「大眾開始接受同志電影，可以有更多不同類型，《翠絲》算是成功，我下一套籌備的，會繼續想拍同志電影，仍考慮是否找些大家認知不是同性戀的演員去演，始終找同性戀素人演出好難，即使對方本身已很公開性取向，要他們面對全世界標籤眼光，相對因難，香港和外國環境不同，香港相對是比較保守、家庭觀念重的地方。」

雖然在香港談創作愈來愈多顧慮，但他們並沒有因而放棄，均選擇繼續在演藝路上堅守信念往前行。

（即時娛樂）