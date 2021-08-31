夢該醒了｜林子博被爆偕仔女移民：去一個從未踏足嘅地方 (12:57)

去年經歷喪妻之痛的林子博，被爆和仔女移民﹗日前子博和一對仔女被拍到現身機場，當時有不少親友送行。

上星期正式「入五」的林子博，曾在facebook抒發生日感言，他以陳奕迅金曲《陀飛輪》作引旨，字裏行間已露端倪：「是時候用我尚有的時間，多些陪伴子女成長，與其在圈中獻出十吋時和分，也未必換到十吋金？不如用10年時間好好栽培子女，希望他們長大後做任何事也忠於自己.....我並不是在時計裏看破一生，而是過去一直任性日拼夜拼，現在該知道做什麼才值得讓自己高興！夢該醒了，是時候做該做的事。」

日前子博再在fb分享感受：「要離開一個自己成長嘅地方，要搬離一個充滿回憶嘅家，要放低多年最愛嘅工作，要跟所有好朋友道別，去一個從未踏足嘅地方，原因只有一個：屋企每一個角落，都充斥住太多快樂﹑傷痛嘅畫面﹗為咗一對寶貝子女，我需要繼續走我哋嘅路。我會實踐承諾，用我餘下嘅人生好好培育佢哋成材﹗愛你﹗」

問到是否舉家移民，子博回覆《明報》時避談：「唔好意思啊！我唔講啦！等我settle晒啲嘢我會update Facebook。」

（即時娛樂）