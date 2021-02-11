跟粉絲舉行見面會 「豆粉」拍片打氣 ANSONBEAN感動哽咽 (13:30)

ANSONBEAN跟粉絲舉行見面會，期間他被「豆粉」讀信的片段感動到哽咽。（大會提供）

最近工作量大增的「寰亞新人王」ANSONBEAN（陳毅燊），雖然忙於拍戲和錄新歌，仍抽空舉行粉絲見面會，答謝由他參加比賽至今，一直支持自己的「豆粉」（ANSONBEAN粉絲稱號）。

為了今次聚會，ANSONBEAN碌盡人情咭，除請來《全民造星III》的老友方芷欣（方方）擔任主持，另外於上月現身ANSONBEAN新歌發布會，與他一起大跳勁舞的NY、Timo，亦有出席活動。

他說：「其實今年情人節，我搞過一次網上嘅粉絲見面會，今次終於可以近距離見面，除咗要多謝『豆粉』幫手籌備成個活動，仲要多謝方方，佢係一口答應我做今次嘅主持，當然唔少得NY、Timo，上次新歌發布會，佢兩個同我一齊跳舞，但好多『豆粉』冇機會現場睇到，所以我哋今日跳多次畀大家睇。」

活動上，ANSONBEAN除了載歌載舞，更與「豆粉」打成一片，NY和Timo也參與其中，一起玩估歌仔遊戲之外，還有ANSONBEAN的常識問答遊戲，有些問題，連當事人也不懂答，逗得現場的「豆粉」哭笑不得。

玩完遊戲，主持方方叫大家返回座位坐低，原來一班「豆粉」剪輯了一段短片送給ANSONBEAN，內容包括他參加《造星III》的精華片段，還有他第一次出席公開活動的照片，片段去到尾聲，有幾位「豆粉」親自讀出寫給ANSONBEAN的信，內容除了道出何時喜歡他、還有多不勝數的鼓勵說話，當中一位女粉絲信中的內容，令在場人士也為之動容，她說：「多謝你呢一年，喺我每次唔開心，你突然會出Ig post、story、或者上TG留voice message，你令我即刻有動力同開心番。」

睇完「豆粉」的短片，平日跳跳紮的ANSONBEAN突然變得沉默，原來他強忍眼淚並哽咽說：「其實睇到中段有啲眼濕濕......諗番起比賽（造星）到依家，你哋每一個鼓勵，出event每一次都嚟支持，好感動，亦冇諗過我每一個Ig post，可以令大家開心，可以互相影響，多謝你哋過去一年嘅支持、陪伴。」

之後ANSONBEAN唱出新歌《CRUSH（oh no！）》答謝，期間與NY、Timo跳進波波池，將氣氛推到高潮。活動完結後，怕醜的ANSONBEAN搞笑地指自己沒有喊，只係流眼淚，但他答應將來無論唱歌、拍戲、拍劇，都會落足心機，不會令「豆粉」失望。

他說：「其實嚟緊會拍電影，題材寫實得嚟又好奇怪，暫時唔可以劇透，因為角色同我真實性格有好大反差，所以我搵咗雞老師（邱頌偉）上acting class，同佢傾偈時令我更深入了解我個角色，佢仲教我點樣將平日嘅回憶、經驗套入角色，所以學到好多嘢。」

（即時娛樂）