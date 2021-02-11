拍MV直踩26小時 爆肌張文傑跟姜濤對打 佩服「肥姜配」冇跌Watt (15:30)

姜濤和肥仔（梁業）的合唱歌《特務肥姜2.0》，在YouTube已破81萬View，MV中除了姜濤和肥仔的特務造型，令粉絲津津樂道外，「黃金Sir」陳宇琛亦有份客串MV。至於跟姜濤和肥仔在MV中對打的型男，是現年35歲、古天樂公司旗下藝人張文傑，他亦成為談論對象。

張文傑在MV中造型Man到爆，似足日本男星反町隆史，又大騷結實胸肌和腹肌。據資料顯示，張文傑通曉詠春、跆拳道和泰拳，他早於2001年已參與多部電視及電影的幕後工作如負責特技、舞台動作，亦擔任動作設計和演員替身，直至2009年，張文傑參與多部電視劇和電影，包括《風暴》、《一個人的武林》、《迷城》、《大師兄》、《怒火》、《地產仔》等。

張文傑在Ig貼了多張MV的花絮照，他表示該MV拍了26小時，大家不眠不休拍攝，殊不簡單。他大讚姜濤和肥仔的表現，他寫道：「拍開槍，拍武打，又要俾我打，仲要跳唱，都冇跌watt。依兩條仔我真心佩服。仲想講下呢個製作團隊年青，有料，有火，夠癲。我鍾意！多謝你哋對我嘅信任。期待下次再玩大啲！最後辛苦我嘅team，佢哋為香港動作片付出咗好多！#特務肥姜 #姜濤 #fatboyip #張文傑 #認真男 #香港動作電影 #要你哋支持 #behindthescenes」

今天張文傑再更新Ig，他感謝大家支持和鼓勵，他寫道：「多謝大家留意我嘅演出，多謝咁多位嘅報道。作為一個表演者最感滿足嘅，就係可以做到自己鍾意嘅作品，而作品有人睇到，有人欣賞。係對我哋每一位表演者嘅動力。多謝大家令到我感到咁多年嘅堅持係值得！嚟緊唔多講！盡做！希望有更多好作品送俾大家！」

（即時娛樂）