《戀講嘢》郭奕芯突向193表白 遭譚凱倫取笑：每6秒一個示愛 (15:54)

ViuTV全新節目《晚吹─戀講嘢》逢周二晚播映，由ERROR成員193（郭嘉駿）、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）和郭奕芯（Ashina）擔任主持，以4位對愛情態度截然不同的主持，以貼地﹅刻薄﹅保守﹅豪放的角度，為現場嘉賓提供意見、排難解紛及拆開愛情枷鎖。

本節目為嘉賓提供渠道，抒發表達感情問題，嘉賓會到錄影現場，親身講述感情問題，亮相與否由她們自行決定。每集嘉賓需自備一件與自己事件相關的物品，於錄影當天的「戀擺嘢」環節，交給主持放上架上，並會存放至尾集。

今晚（31日）播出的第2集，邀請到兩位嘉賓大談感情煩惱，第一位嘉賓Erica，她是一個西裝控，特別鍾情西裝男。193問3位女主持，有沒有試過因為衣著打扮而喜歡一個男仔，Ashina竟突然示愛：「梗係有啦，我就好鍾意啲好乾淨，好韓國style，即係識襯衫，即係好似你咁。」立即惹來另外兩位女主持起哄，Helen取笑Ashina：「每6秒一個示愛。」

嘉賓Erica還分享一次跟同事飲酒後，醉後接吻，戀上「就婚夫」，對方已有未婚妻的經過。 Ashina表示跟曖昧對象，飲酒後惜惜特別有feel，「我試過做主動，當時飲咗少少酒，加上同佢玩玩吓，我同佢講，你睇吓，我個嘴有啲乾呀。其實我對個男仔有啲意思，大家都知道大家有啲意思，跟住佢話係咩，咁要試吓先知，跟住我就一嘢惜落去。」

（即時娛樂）