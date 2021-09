Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),後天(9月2日)在港開畫,專做Marvel英雄figure的香港公司,今次亦有參與製作,並製作了梁朝偉在戲中角色「文武」figure公仔,惹來網民熱話。不少網民稱梁朝偉的「文武」角色figure,跟資深藝人李子雄撞樣。李子雄和梁朝偉多年前已合作拍攝電影《喋血街頭》、《沙灘仔與周師奶》及《新難兄難弟》,未知大家覺得是否相像呢?

