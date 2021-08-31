林嘉欣擔任嘉賓講者 分享演員和角色造型關係 (18:33)

林嘉欣日前擔任由香港電影美術學會主辦的《開班！電影美術及服裝造型十三課》，與劉天蘭跟學員分享演員和角色造型的關係。林嘉欣是繼影帝林家棟之後，另一位以演員身分的重量級嘉賓講者，劉天蘭表示嘉欣十分認真，接受邀請後要求開會，商量課堂內容，希望準備充足內容，與學員分享。

林嘉欣入行第一部電影是由許鞍華執導的《男人四十》，憑飾演「胡彩藍」一角奪得「香港電影金像獎」及「金馬獎」的「最佳女配角」及「最佳新演員」，一鳴驚人，演技令人刮目相看。嘉欣表示很幸運遇上很出色、很專業的團隊，回想起當年拍攝時，嘉欣稱當時剛從台灣來港，《男人四十》是她的第一部電影，對揣摩角色有一定難度，她感激這部電影的美術及服裝指導文念中幫忙，助她投入角色。

劉天蘭提到有年輕或新入行的服指或助手，對着大明星會膽怯，林嘉欣鼓勵他們在劇本中的文字找出暗示，無論是年代、心理轉變等，都會在劇本中有暗示。她表示為角色為電影好，大家應該好好商量。嘉欣坦言自己都會執著，但如果對方有足夠理由支持，她會接受建議；如果對方能從不同角度切入，她會覺得更有趣，大家合作更有火花。

林嘉欣表示身為演員，有時不能夠太舒服，正如她跟黃秋生拍攝電影《死因無可疑》時，需要戴上白色隱形眼鏡營造弱視效果，每日戴上10多個小時，令眼睛不適，同時她為了模仿一拐一拐動作，她在腳上綁上5磅重的物件，去找出行路的節奏，正正就是這些不適和不舒服的感覺，更能助她入戲。

（即時娛樂）