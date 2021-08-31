跟關心妍一拍即合 唐貝詩自家品牌口罩售出2000盒 (18:50)

唐貝詩（Lydia）與模特兒好友陳詠斯（Phoebe）和藝人之家牧師，推出以「我永不會離棄你」為主題的型格口罩，兩個月賣出2000盒，成為不少藝人的潮流用品。唐貝詩與好友籌辦的慈善活動，已經開始了兩個月，她們設計的口罩部分收益，將會撥捐給關心妍（Jade）的「妍亮生命慈善基金」。

早前她們相約Jade拍攝宣傳照，Jade感激她們選擇她的基金作為受惠機構。她說：「最初認識了藝人之家的牧師，他知道我有慈善基金，剛巧他正籌備這個項目。我看到他們的口罩設計後，覺得好靚，當中亦帶出愛、神永不會離棄你的信息，成件事好有意義，所以便一拍即合。」

她透露為了營運基金，每星期抽出3天時間教唱歌，更是一日教足9小時。她把掙得款項邀請註冊的音樂治療師，教導心理有障礙、低收入家庭的小朋友。她說：「3年前基金曾經舉辦慈善晚宴，但實在太困難，所以寧願教唱歌。全家人都很支持我，幫手湊女，不過星期日我一定會陪家人。」

不少藝人包括徐㴓喬、李亞男、森美和張彥博等，都戴上該款口罩，Lydia笑說：「見到好多朋友會買和會戴真的很開心，知道他們喜歡，既可以宣揚愛又可以做善事。」

（即時娛樂）