姜大衛孻仔首演舞台劇 姜卓文盼叻過爸爸 (19:25)

姜大衛孻仔姜卓文（細John）與兩位師姐林宣妤（Serene）與蘇子情（Gabriella），在經理人穿針引線下，獲得參與舞台劇《香港生死書》的演出機會。該劇由文化人胡恩威擔任導演、編劇及設計，故事以A至Z的26個英文字母創作，包含26個香港人與動物的生死故事，9月4日假文化中心公演。

為了應付8場的舞台劇，細John、Serene、Gabriella閉關排練，每日排足12小時，細John早前與爸爸姜大衛以父子檔合作，拍攝短片《離不開的牛雜麵》大獲好評，被指傳承了爸爸的演技。

首次做舞台劇，細John期待又緊張，「始終第一次做舞台劇，要面對咁大個舞台，之前拍戲習慣有得剪接，可以NG重拍，舞台劇無得NG，要一Take過最完美的演出，所以真係會緊張，經過連日來排練，做足準備後，就開始有信心會做得好」。

姜大衛拍戲無數，但原來舞台劇經驗非常淺，只曾客串過一兩次，偏偏細John第一次就成為主角，會否想在舞台劇方面超越爸爸？細John笑言：「我當然希望可以叻過佢，喺做舞台劇方面，所以我要更加努力，希望得到觀眾認同。」

同樣首次演出舞台劇的Serene，反而不是太緊張：「因為好多人一齊做，感覺上無咁大壓力，之前上咗堂，學放鬆自己，真係好有用，成功解決上台前的焦慮，可以好自然放鬆地演出。」

（即時娛樂）