重操故業︱無綫前新聞主播王俊彥移居英國 屋企變身錄影廠 (00:44)

無綫新聞主播王俊彥於3月離職前最後一晚報道新聞，近尾聲時，他語帶哽咽說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」他告別無綫新聞主播生涯，事後在社交平台發長文說感受：「由前線轉到主播枱上，又大開眼界。轉變崗位不代表轉了角色，記者身分從沒失蹤，反而抽離一點，更明瞭荒誕背後，原來無可救藥。」

王俊彥最近重操故業，他於7月跟太太離港赴英在倫敦展新生活。王俊彥在YouTube開「各位,我係王俊彥」頻道，繼續新聞報道工作，《新聞傳送》暫時試行階段，目標是每日英國時間16：00播出。報道內容包括香港與世界各地時事新聞，目前訂閱者逾1萬。

王俊彥早前在社交平台寫道：「最近不少在不同國家的香港人給我鼓勵，着我要繼續專業，給在英國甚至散落各地的香港人，能夠觀看香港語新聞。明天是到埗大不列顛一個月，全新一頁在這日展開。/香港傳媒危在旦夕，期望在個人能力下，將這座城市本來擁有的傳媒價值帶到英國，亦希望在不同角落的香港人，仍然可以觀看由香港傳媒人製作的新聞節目，繼續關心時局。/目前只屬試行階段，願景每日英國時間1600播出，即香港時間2300、北美時間0900左右。/的確，早在離開前，這想法一直在腦海打轉，卻未有頭緒，今天想不到屋企可以變成錄影廠，可以做到呢個setting。試行有太多不足，製作人手只有本人及內子，時間亦未能拿捏得到，會繼續改善。」

王俊彥抵英國後也不時在社交平台分享生活日常，社區所見與遭遇，早前他開心展示移居英國後第一件買的新衫。不過，他穿著新衫去街遇醉酒佬，寫道：「對面行車線一部頗為高速私家車駛至，心口突然一下撞擊，對面瘋癲的吼聲隨着車子遠去，方為意車內醉酒佬隨意掟雞蛋。擊中紅心，我欣賞他的眼界，如果 #TeamGB 有意，相信他可以訓練為射靶選手。新買的Primark £6 冷衫，蛋殼與蛋白糾纏着。蛋黃呢？相信已飛彈身旁牆上。我惋惜雞蛋就此毀掉，冷衫有了蛋白滋潤，洗掉就好了。小量胸肌亦抵住了，感覺似網球擊中般。老實說，事出突然根本反應不了，只能說可幸是雞蛋，不是子彈。這亦相信與歧視無關，夜媽媽雙方都只見身影（可能白衫太顯眼, 所以白衣人咁易認），隨機的惡作劇，只可以說是不幸中大幸，亦是英國社會實況，人嘛，美好當中總不乏爛泥... ... 」

（即時娛樂）