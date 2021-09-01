全民造星IV｜余潔滢郭嘉盈不認有後台著數︰壓力更大 (17:57)

【今日直擊】ViuTV今日舉行《全民造星IV》記者會，96位參賽者現身見傳媒，當中包括余香凝妹妹余潔滢、歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖、ERROR成員193（郭嘉駿）胞妹郭嘉盈，曾參加《造星III》的鄭嘉欣、蘇家欣、方芷欣（方方）、周卓盈及夏子涓，以及2009年曾參加TVB《超級巨聲》、與許廷鏗同屆的趙展彤、2017年曾參選港姐的黎美萱等。

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被指有後台著數的歐陽巧霖、郭嘉盈及余潔滢不覺得有優勢，反認為別人會對她們有更高要求，壓力更大。郭嘉盈說︰「我報名以來常被哥哥睇死，但他給了我很多意見，感受到他的真誠和關心。」

提到193曾斷手，郭嘉盈表示其家族成員的手骨容易向後彎，但她OK，跳舞時沒問題。余潔滢表示入圍後獲同事、媽媽和家姐派大利市作為交通津貼︰「家姐封了4位數利市給我，還問我夠唔夠用，我說已經很足夠，多謝他們支持。」歐陽巧霖也獲歐陽巧瑩送上4位數利市，資助她添置服裝，家姐和姐夫林師傑亦向她分享演出心得。

方芷欣、夏子涓曾晉身《造星III》20強，她們說今次是公平競爭得到入圍資格，望能成為女團成員。方芷欣直言不甘心︰「上次玩得不夠精，今次會展現自己最擅長的風格。」夏子涓說︰「我比其他參賽者熟悉舞台，反而不能出錯，要表現得更出色，花姐說會對我們上屆學員要求更高。」

（即時娛樂）