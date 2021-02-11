花姐曾嬲C AllStar老闆言論︰MIRROR沒壟斷廣告市場 (18:30)

【今日直擊】ViuTV今日舉行《全民造星IV》記者會，監製花姐（黃慧君）表示96位參賽者最細只有16歲，最年長的則是39歲。她透露會以殘酷手法將參賽者逐個踢走，最後能入圍決賽的就會成團，人數未定。花姐表示她與女團經理人戴穎會分飾不同角色，她會做嚴師，日前有學員不乖被她罰企，不准綵排。

C AllStar經理人公司老闆阿拔日前批評MIRROR壟斷廣告市場，嘲他們正職是廣告從業員。花姐直言身為MIRROR經理人有點嬲，獲高人指點後終於平復心情。她說︰「我反省是否做得不夠，高人覺得我在某方面做得未夠好，所以才惹來批評，我要更加努力。」花姐指MIRROR、ERROR成員心情未受影響，希望大家明白他們一直很努力自我增值製作出好的作品，掙錢亦非他們工作的大前提。花姐澄清︰「MIRROR、ERROR沒有壟斷廣告市場，只是他們在樂壇上是人數多的組合。我們打造多個節目也是希望增加就業率，令人人有工開。」

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（即時娛樂）