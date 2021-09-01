全民造星IV｜由《巨聲》對手變導師學員身分 許廷鏗睇好趙展彤 (18:20)

ViuTV今天公布《全民造星IV》96強名單，當中不乏大家熟悉的名字，曾於2009年參加無綫歌唱節目《超級巨聲》的趙展彤亦有份入圍。趙展彤當年以12歲之齡參加《超級巨聲》，備受網民關注，到2015年，她參與內地歌唱選秀節目《中國好聲音4》。

《造星IV》導師許廷鏗受訪時點名看好趙展彤，彼此曾同期參加《超級巨聲》，他說：「我們重遇時，我曾以好mean說話鬧對方沒改變，後來大家打開心扉交心，分享成長路程，她現在練到唱功好好，唱歌似播碟，所以我目標要搶她做隊員。」

許廷鏗首次做真人騷導師，他不知是否能勝任，但會盡力傳授唱功，幫助參賽者提升實力。他自爆被參賽者嫌惡，其實他是想認真和集中做好事情，但明言不排除會鬧人，不怕女仔爆喊：「我都喊得吓，不過我都有惻隱之心，我會惜才，如果參賽者少少捱鬧都接受不到，將來入行點面對傳媒、網民，所以要捱得鬧、忍得辛苦，我畀的功課都有點分量。」

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（即時娛樂）