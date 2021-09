next

今天(9月1日)是開學日,不少莘莘學子一早起身返學,星級父母亦陪仔女上學。李璨琛(Sam)的3歲囡囡李元元(Lucy),今天正式第一日返學,Lucy媽媽在Instagram貼了囡囡上學照片,她笑指囡囡完全沒有想喊的迹象,反而媽媽就真的想喊,她寫道:「由今日起,李元元晏晝唔再喺屋企同佢(指媽媽)玩或者比佢玩,佢成個人覺得好寂寞又傷心覺得自己好似冇咗個女咁呀!#老母以為自己好有型最後竟然唔捨得個女要返學 #其實可唔可以五歲先返學俾我玩多陣先。」

關心妍(Jade)囡囡眨眼升讀K3,Jade在Ig貼了和囡囡合照:「各位爸爸媽媽小朋友校長老師,新學年一齊加油。」楊洛婷和老公Tim也陪囡囡返學,楊洛婷更充當囡囡司機,她寫道:「Back to school!She is ready!I am NOT!!明(今)天重拾我做司機的生涯!歡迎大家約我食早餐。」

吳日言亦在Ig貼相,她問囡囡今天在學校做過什麼,女兒答她「I'm crying」,吳日言再問她喊得多定喊得少?囡囡再答「a lot」。

