遲到冇運行被大懲罰 何依婷驚到喊 陳嘉桓遭冰水兜頭淋　 (21:40)

何依婷（左圖）得悉要接受大懲罰即驚到喊；陳嘉桓反而冇有怕，被冰水兜頭淋。（大會提供）

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於本月5日播出第3集，今集有4位新血包括何依婷、邵珮詩、關嘉敏、《#後生仔傾吓偈》主持杜穎珊加盟；男子組方面，除了「鐵腳」楊潮凱及翟威廉會擔任隊長外，還有周志康及新血大隻仔伍禮騫。

上一集製作組「大發慈悲」，輸家大懲罰由著羽絨、戴冷帽食麻辣火鍋「降呢」至被趕落水；正當以為製作組轉性之際，第3集卻來個大反轉，還未正式玩遊戲前，已有大懲罰環節。今集一眾嘉賓的call time暗藏玄機，製作組事先預備了5款「天堂」與5款「地獄」級別早餐招呼眾人，首名抵達場地嘉賓可享用豐盛龍蝦火鍋，最後兩名抵達場地的嘉賓則要接受終極大懲罰。

何依婷及陳嘉桓因為遲到最多，故分別接受「夾衣夾」及「冰水兜頭淋」懲罰，期間發生小插曲。予人感覺弱質纖纖的依婷，一見到「刑具」衣夾時，露出可憐樣，現場工作人員指她掩面伏在枱上，正當眾人疑惑之際，才知道依婷原來驚到喊，由於始料不及，眾人不知如何是好。最後主持之一林盛斌（Bob）決定「收回成命」放生依婷，依婷避過一劫；由於Bob開了「免死」先例，之後嘉桓出場接受懲罰時，現場起哄叫嘉桓開口求饒，不過嘉桓心口掛個勇字，叫翟威廉「放馬過來」，結果翟威廉毫不憐香惜玉，整桶冰水向她照頭淋。

（即時娛樂）