《開心速遞》George︱張明偉估計被消失與唱《銀河修理員》聲援學生有關 (13:10)

在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「佐治」（George）的張明偉，日前突然在社交平台宣布離開劇組。雖然《開心速遞》監製林建祥否認，指張明偉應該只是一時感觸，惟「送水輝」許家傑留言「江湖見喇」、「細龍生」鄭世豪留言嗌「加油」似乎已道出真相。

張明偉近日接受傳媒訪問，表示無綫一直未交代他被消失的原因，但他估計事件與他7月中在元朗信義中學門外自彈自唱Dear Jane歌曲《銀河修理員》、為記大過的學生打氣有關，相信此事觸動了藝員部的神經。張明偉表示公司事後從未找他了解事情真相，也沒跟他透露問題所在，只是突然不再讓他出席宣傳活動，也叫他身邊同事unlike他那個Ig Post及要遠離他。

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元朗信義中學的兩名學生在歌唱比賽中合唱Dear Jane的《銀河修理員》後，遭校方記大過。據稱校方賽前要求兩學生修改原曲「對抗」及「亂世」的歌詞，兩人決賽時維持唱原版，其中一人唱畢後高呼「香港人加油」。

（即時娛樂）