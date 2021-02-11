網店客人公開聲討催退錢 193遭網民鬧爆後霸氣回應 (14:17)

ERROR成員193（郭嘉駿）熱愛時裝，成立了自家服裝品牌《LILABOC》，售賣自己設計的Tee、外套、帽，又與品牌合作推出口罩，甚受粉絲歡迎。不過，近日有網民在網上討論區開Post，稱今年1月在193的網店付款買帽，惟遲遲未收到貨，他數度向網店及193的Ig查詢何時寄貨及退款均未獲回覆，於是在網上討論區公開事件。

網店當日立即Inbox回覆該網民處理退款事宜，並在Ig限時動態公開對話截圖，用字極不客氣，如問對方「文盲？」、「定係燒俾你」。網店同時在Ig限時動態上載多個帖文稱「呢個世界真係多怪人」、「唔係佢公審我先咩？咩年代，仲罵不還口？」等。事件觸發不少網民加入聲討，叫粉絲unfollow 193的社交網。

不過，193繼續在網店的Ig限時動態霸氣回應，斥該名網民「唔睇字」就入錢，然後又叫他退錢，行為奇怪。他表示︰「間舖冇營運咁耐，每日都99+ request，我又唔係急住賺嗰少少錢，所以冇撳入去睇，應該來來去去都係問頂帽有冇現貨tee sizing之類。然後條友上網話我呃錢？？？自己X咗然後公審我？鍵盤戰士再話番我公審佢？咩世界？我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係冇禮貌㗎啦，唔鍾意就唔好買囉，唔鍾意咪唔好關注我囉，啲鍵盤戰士打幾隻字我又唔會痛嘅，我都幾享受block人嘅快感。你為咗我開個新Account，然後我用一秒又block咗，幾爽。」

（即時娛樂）