盧瀚霆Ian強調MIRROR非只拍廣告︰我們歌影視三棲發展 (16:20)

【今日直擊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）今日出席品牌活動，吸引過千名粉絲迫爆商場，有鏡粉更提早9個鐘、凌晨3時到場霸位。兩人感謝粉絲的愛，但希望他們多休息。Anson Lo說︰「很多要返工、返學的粉絲未能出席，問我為何活動在平日舉行。他們說即使來不到，心仍與我同在，希望下次見到他們。」

C AllStar經理人公司老闆阿拔不滿MIRROR壟斷廣告市場，嘲MIRROR是廣告從業員。Anson Lo強調MIRROR各人正從歌影視三棲發展，今個暑假每周也有成員出新歌，團歌亦在籌備中，不會只着重或忽略某方面。他說︰「多謝各前輩和單位給予機會，我們會把握任何機會做到平衡。」Ian補充︰「各成員不會單一發展，有時一日內兼顧廣告、劇集和電影工作，希望觀眾感受到我們百分百的努力和用心。」經理人花姐（黃慧君）稱會安排MIRROR進修，卻被ViuTV高層魯庭暉質疑哪有資源，Ian說︰「公司投資了不少在MIRROR身上，感謝客戶給予工作機會，希望掙錢回報公司。」Anson Lo相信魯庭暉只是窒花姐，想MIRROR知足，公司事實上投放了很多資源安排他們練歌和學演技。

提到兩人年底將再次伙拍呂爵安，為音樂平台演出兩場音樂會，Anson Lo透露正構思表演環節，Ian說︰「上次有網上轉播，照顧來不到的粉絲，不知今次有否此安排，希望有吧！」傳MIRROR明年紅館開騷，Anson Lo說︰「紅館是我夢想，所以常掛口唇邊，希望明年有時間可以做！」

（即時娛樂）