邀周國賢擔任MV男主角 AGA獲讚演技大進步 (17:00)

AGA（江海迦）剛於上月底推出兩首新曲，分別是廣東歌《理性與任性之間》和英文歌《What are we gonna do》，更於一星期內推出兩個MV。《理》MV拍了18小時，由AGA和周國賢（Endy）演情侶，演繹過去相戀點滴，以及重遇後的情景。

這次AGA擔正做女主角，而且有很多與Endy的對手戲，包括熱戀、淋雨濕身和吵架等，對AGA而言簡直是越級演技挑戰！導演大讚AGA「演技大進步」，AGA表示很高興能夠邀來Endy擔任MV男主角，她說：「以往曾與Endy於音樂會合作，他是有音樂才華的人。這是第一次跟他拍MV，不論是演技及對歌曲故事的感受，他都能夠將故事呈現出來，令我可以投入不同場景。」

Endy表示知道要跟AGA合作有點緊張，因為大家都是內斂的人，他說：「唱片公司同事跟我說AGA性格比較內斂，拍攝上可能需要我幫忙。但我心想『其實我自己都很內斂，到底要怎樣幫忙呢？』不過到了現場後發現，可能大家都是創作歌手，屬性比較類似，我們都有很多感覺，但選擇將這些感覺投放到歌曲之中，所以日常生活中的言行舉止比較內斂，但不等如我們沒有情緒。亦因為這個原因，我們不需要熱身，就很自然投入劇情之中。」

（即時娛樂）