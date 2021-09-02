獲蘇永康讚內心美麗 50歲張慧儀嘆仍未搵到另一半 (17:20)

【今日直擊】蘇永康今日為張慧儀主持的香港開電視節目《曬ya馬拉moi》擔任嘉賓。蘇永康笑指跟慧儀的淵源其實很淺，連對方曾經跟他拍過《壹號皇庭V》都不記得。

慧儀表示對蘇永康印象最深刻，是當年在清水灣電視城開工，被對方、歐陽震華及陶大宇等人撩：「有晚我在拍《西遊記》，在化妝間通道見他們一班人，在遠處望住我交頭接耳，我心諗一定不是好事，豈料我行過時，他們跟我打招呼後說『你好靚』，搞到我不好意思，就是這樣認識了。」

蘇永康稱當時還未跟對方合作，他們一班《壹》演員在等埋位，因為《壹》劇向來沒有劇本，所以幾個男人無所事事便撩女仔，見人路過便撩，他笑稱：「宣萱行過都會撩，但當然一定要是真的靚才行。」

兩人在節目中分享育兒心得，蘇永康表示算是第一批知道慧儀收養兒子Hanson回家住的朋友，很尊敬對方這個情操，他說：「觀眾見到慧儀可能會覺得她很性感，其實她不只外殼，內心更美麗。」50歲的慧儀聞言笑說：「為何我還未遇到一個真正欣賞我的男人？大家幫我呼籲一下！我現在真的未有另一半，如果有我不怕認，都50歲了，還怕什麼？」

（即時娛樂）