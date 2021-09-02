七公主｜黃翠如含淚爆Seed跟杜燕歌對質 丁子朗裸上身孭江嘉敏 (18:12)

劇集《七公主》即將踏入結局周，有份演出的女藝人黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、鄺潔楹、江嘉敏、陳曉華已先後出場，不過有心水清網民指出，之前盛傳是公主之一的劉佩玥尚未出場，擔心她是閒角！據知，劉佩玥飾演的卓美雅，將於明晚（3號）登場，而她的角色是關鍵人物，不但背景非凡，更會與顧青桐（高海寧飾）、顧雙兒（江嘉敏飾）及宋允基（丁子朗飾）掀起一番風雲，角色絕非等閒之輩。

隨着背負重要「使命」的新角色出場，加上接獲新任務，顧家三姊妹顧靈珊（黃翠如飾）、青桐及雙兒，將再度遇上新變數。劇情未來兩集重頭戲，將落在靈珊身上。予人感覺硬朗、凡事撐到盡的靈珊，將接二連三遇上打擊！首先隨着一則重要信息曝光，靈珊因而發現師父（杜燕歌飾）秘密，靈珊向師父追問詳情時情緒大爆發，不但雙眼充斥怒火，更數度氣至落淚，兼不時仰天大笑兼冷笑！之後，本性其實善良的靈珊，因為負責聆訴個案苦主的悲慘遭遇，最終壓力爆煲，開始頭痛及精神恍惚，身邊又不時出現神秘人，令劇情更添詭秘。

至於子朗雖然遲出場，但他的戲分卻十分搶，先有喪食「泡菜」以證清白，再有除衫騷健美腹肌並孭住雙兒走難；而他與劉佩玥在劇中亦會有一段撲朔迷離的關係。

（即時娛樂）