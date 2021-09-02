七救星｜七仙羽爆劉錫賢有暗病 KB節目爆粗被罰「七連閃電咀」 (19:48)

由七仙羽（七師傅）、陳安立（Brian）和王頌茵（Kathy仔）擔任主持的ViuTV節目《七救星》接近尾聲。今晚（2日）播出第14集，邀來劉錫賢擔任嘉賓，在ViuTV的facebook官網預告片段中，七師傅指劉錫賢不但離婚，家裏長輩去世，加上現在前路茫茫，不知道往哪裏發展，亦找不到「碼頭」，七師傅說：「所以整體來說很糟糕，不過我恭喜你！（劉：怎樣搞的？恭喜我？怎麼突然恭喜我？）當然要恭喜，我替你開心。」

劉錫賢說：「為什麼替我開心？說我不好卻要恭喜我？你是為我解決問題，這件事真的有點疑惑。」七師傅續說：「命格八字有一個原理，就是說物極必反，你發生了很多事情，全部集於一身，先說健康，你的健康也不是太好，有點慢性疾病，還有一些暗病，出現了很多病…」劉錫賢聞言即否認有暗病，七師傅接着表示：「我有天眼，什麼都知道。」

至於昨晚（1日）一集由李健宏（KB）擔任嘉賓，KB為了戒講粗口，找七師傅打救，不過KB在節目內依然忍不住爆粗，要節目組同事「嘟」不停，連七師傅亦忍不住要掌KB個嘴，甚至用「七連閃電咀」來淨化KB，最搞笑是連Brian也要出嘴作狀惜KB，場面甚HeHe。最後KB在大腿紋了「七救星」3個字，又被罰食冰塊、包到冚吃激辣麵，甚至吃麥皮蟲，務求要戒到講粗口為止。

（即時娛樂）