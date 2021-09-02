韓劇指南｜李荷妮李相侖爆笑回歸 南宮民操肌變「靚版馬東石」 (20:28)

繼Viu Original古裝韓劇《紅天機》後，年度鉅製《黑色太陽》、懸疑劇集《High Class》等，將於9月6日起，陸續登陸「黃Viu煲劇平台」。

近年韓劇流行懸疑狗血題材，從年前的《天空城堡》到《The Penthouse》系列，每部作品叫好叫座！全新「上流懸疑韓劇」《High Class》於下周一（6日）首播，劇集以濟州島超豪華國際學校為背景，講述生活在韓國最頂層0.1%的女性們各懷鬼胎，以及他們完美生活背後，隱藏著的偽善與謊言。

「青龍獎影后」曹汝貞繼《出軌的話就死定了》後再度挑戰懸疑韓劇，並在《High Class》飾演殺害丈夫的嫌疑犯宋汝蔚，為了守護孩子而到訪他們就讀的貴族學校，卻被權力核心南智善（金志秀飾）步步進逼，繼而走上輿論的風尖浪口。

《One the Woman》講述助長歪風的女檢察官趙妍珠意外失去記憶，期後和長相相似的財閥媳婦姜美娜相遇後，從此改變不良人生，並且橫衝直撞地尋找記憶的搞笑故事。暌違兩年半，李荷妮以《One the Woman》正式回歸小熒幕，並於劇中分飾「不良女」和「富媳婦」，與李相侖上演財閥情緣。近年李荷妮數度主演喜劇，憑藉獨有的喜感，令觀眾留下印象；李相侖也透過綜藝節目拋棄「偶包」，展現搞笑一面，該劇於9月17日首播。

由南宮民、朴河宣、金芝恩、金炳基、李璟榮等主演的諜戰動作大片《黑色太陽》，同樣於9月17日首播，劇情講述一年前失蹤的國情院情報科要員韓志赫（南宮民飾），為了尋找讓自己墮入深淵的內部背叛者，又回歸到組織後所展開的故事。該劇斥資150億韓圜製作，男主角南宮民為了應付連場打戲，早於去年底積極操肌，近日更被粉絲笑稱是「靚版馬東石」。

浪漫愛情韓劇《達利和薯仔湯》講述目不識丁的暴發戶陳武學（金旻載飾），想從名門之後金達里（朴珪瑛飾）手中，搶奪美術館而陷入愛河的故事。2016年透過電視劇正式出道、朴珪瑛近日終於以《惡魔法官》刑警尹秀賢一角大獲好評，更被視為影視界的明日之星！《達利和薯仔湯》是她的首部擔正作品，劇集於9月22日首播。

（即時娛樂）