《尚氣》香港首日開畫｜59歲梁朝偉獲觀眾讚演出「4得」 (23:38)

影帝梁朝偉（偉仔）參演的Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）今天（2日）在香港開畫，不少Marvel及偉仔的粉絲第一時間買飛捧場。《明報》記者到了又一城戲院觀看該片售票情况，見有多個影院及場次播放《尚氣》，部分影院購票率達七成，成績不錯。不少觀眾看完《尚氣》，也大讚片中飾演奸角「文武」的59歲偉仔睇得、演得、打得又talk得，操流利英語與普通話，全部戲由頭帶到尾，演出賣力。其中一名偉仔的忠實男粉絲，覺得偶像夾雜英語和普通話對白很流暢，並刻意壓沉和帶沙啞聲線以配合角色，加上陰森眼神和連場武打動作，覺得氣場蓋過男主角劉思慕，卻嫌有幾場戲有點悶及似曾相識。

17歲的李同學是Marvel電影迷，以滿分10分計，會給7、8分。李同學覺得最尾一場終極大戰戲非常刺激，整部片有很多動作戲，打得好看；他坦言不太認識偉仔和陳法拉，因不是他年代的明星，故對兩人演Marvel片感覺不大。另一名梁同學給7分，感覺比預期好，最難忘偉仔與劉思慕在末段的父子對打戲，緊湊又逼真；又表示劉思慕表現比預期好，見到有華裔演員面孔演英雄片，有少少親切感。

（即時娛樂）