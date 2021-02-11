網店退款風波｜193斥網民無禮在先︰鬧埋我fans一定唔得 (13:12)

ERROR成員193（郭嘉駿）成立自家服裝品牌《LILABOC》，售賣自己設計的Tee、外套、帽等。近日有網民在討論區公開追193退錢，稱年初時入錢買帽，卻至今仍未收貨，向網店及193的Ig查詢何時寄貨及退款又不獲回覆。193事後立即處理退款事宜兼公開與該名網民的對話截圖，內容極不客氣，問對方是否「文盲」，說到退款方法時又問「定係燒俾你」，結果引來更多網民加入聲討。有網民表示曾在193的網店落單後多次查詢出貨時間及退款事宜，直至表示再不退錢就報警才收到退款。事件令193的Instagram的追蹤人數大跌，由8月31日時的41.4萬，跌至今日中午12時40分的40.4萬，短短幾日已急跌10000人。

193昨晚在其Ig限時動態轉發了《LILABOC》的帖文，在自己的Ig為事件發聲。他重申去年10月截單後，其網店已處於荒廢狀態，根本不會看及回覆訊息，沒想過會有人在截單3個月及沒有收到其發出表格的情况下突然入錢。對於被指不禮貌回覆，193公開該名網民在討論區的留言，反問對方所寫的「X街X你」又是什麼禮貌。193揚言︰「你自己冇理解清楚件事就鬧我都唔緊要啦，你鬧埋我啲fans就一定唔得。你唔係話報夢咩？咁我話燒俾你有咩問題？係你冇禮貌在先，我唔覺得需要對你客氣。」

（即時娛樂）