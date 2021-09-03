《怒火》票房突破2000萬 陳家樂難忘首拍陳木勝電影往事 (14:55)

導演陳木勝遺作、甄子丹及謝霆鋒主演的電影《怒火》，不但成為本年度開畫票房最高香港電影，更連續兩星期成為單日賣座冠軍，累積票房已突破2000萬。電影在內地亦大收旺場，連續28日成為票房冠軍，暫時累積票房破11億元人民幣。

飾演警隊高層的陳家樂在戲中向甄子丹加以留難，大聲呼喝甄子丹：「我係你上司，你冇資格同我講嘢，understand？」家樂在鏡頭背後笑說︰「誰說KO甄子丹要用拳頭？我膊頭粒花大過佢！」其實家樂私底下對子丹非常恭敬，拍完那場戲後立即補鑊：「不好意思，丹爺，我剛才只是演戲，鬧親你不好意思，我以後會聽聽話話。」

當日知道與子丹合作，而且角色又有發揮，家樂非常興奮︰「以我年紀去做丹爺上司，如何展現霸氣去壓住丹爺，是很大挑戰，我們花了一些時間去捕捉感覺，出來的效果幾新鮮。」 今次有機會與子丹合作，家樂首要感謝導演陳木勝：「導演是我的恩人，我第一齣參與的電影就是陳木勝導演的作品《保持通話》，今次亦是他找我演出。」

家樂回憶當年首次拍電影《保持通話》便與陳木勝結緣，他說︰「當年我20歲，去到現場已經很緊張，結果真的有事發生！那場戲講述我在高山上被黑幫追殺跑來跑去，每個鏡頭我都認真跑，當時經驗淺，鏡頭拍不到我也認真跑，在山上跑很容易缺氧，我跑到整個人缺氧頭暈，拍畢我就直接躺地睡着。後來，劇組轉景，工作人員都要跨過我搬動工具，陳木勝導演看到就用對講機說︰『我從來未見過一個新人夠膽喺我面前瞓覺！』我很驚，立刻致電公司報告，第一日開工就出了狀况，怕導演之後不用我。我急忙向導演道歉，解釋自己缺氧睡在地上，不知劇組要走景，之後導演亦接受，叫我下次有什麼要立即講，不可以這樣。導演有鼓勵我用心演戲，給我機會，相隔10多年，終能再與導演合作，我十分感動，很想導演知道我有努力及進步。」

（即時娛樂）