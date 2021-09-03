陳潔玲尊重法庭裁決 勸鍾舒漫放下執念 (16:01)

陳潔玲強調一直願意承擔責任賠錢，只是鍾舒漫男友拒絕和解，而她之前在庭上拒絕和解是為了想知道雙方爭拗什麼。（鍾一虹攝）

【今日直擊】鍾舒漫（Sherman）在她與前落選港姐陳潔玲的金錢糾紛案中獲判勝訴，陳潔玲須向她賠償43560元及訟費1183元。

輸官司的陳潔玲離開法院時，見鍾舒漫正接受傳媒訪問，竟闖入鏡要一齊受訪，Sherman只好先行退出。騎劫訪問成功的陳潔玲稱明白及尊重裁決，並表示與Sherman在溝通上有很多誤會。她說︰「其實我一直願意承擔責任賠錢，只是鍾小姐男朋友拒絕和解。我承認自己情緒波動大、EQ低，令大家受傷害。」至於她為何之前在庭上拒絕和解，陳潔玲解釋：「我和解的話，跟現場要賠償的金額不是相差很多。我抱住一個學習心態，想知大家爭拗什麼。」

陳潔玲又為騎劫訪問及打官司兩件事向Sherman道歉，站在遠處的Sherman聞言稱已心領，不想再接近陳潔玲。陳潔玲繼續透過鏡頭對Sherman說︰「鍾小姐，過去一年大家互相傷害到此為止，一件小事不需要拗那麼久。如果有執念，是自己懲罰自己。我不會對任何人有憎恨，希望她不要有執念和憎恨。我當初與她溝通得不好，令她受傷害，我願意向她道歉。我只是普通人，不擅於與人溝通，脾氣又不好。」語畢，陳潔玲與丈夫轉身離開。

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（即時娛樂）