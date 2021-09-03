鍾舒漫否認有執念︰是她不想放過我們 (17:21)

【今日直擊】鍾舒漫（Sherman）在她與前落選港姐陳潔玲的金錢糾紛案中獲判勝訴，陳潔玲須向她賠償43560元及訟費1183元。

Sherman離開法院時遭陳潔玲騎劫訪問，陳潔玲稱過去一年與Sherman互相傷害，她為此向Sherman致歉，並希望Sherman不要有執念和憎恨。Sherman在陳潔玲離開後再次受訪，就陳潔玲在法院外的舉動說︰「估不到那麼戲劇性，她常對我們做好多莫名其妙的事。如果她真心道歉，我接受，希望她將來不要這樣做人。」

提到陳潔玲勸她放下執念，Sherman反問︰「誰對誰有執念？是她不想放過我們﹗她對外說我騷擾她，其實沒有﹗很多事是她自發性去做，我們很被動。」Sherman重申不是錢的問題，是公義問題。她一直只想對方負責︰「法官兩次叫我和解，我也願意收一半錢。」

Sherman無意就陳潔玲在庭內偷拍她一事報警追究。提到與朋友因金錢糾紛反目，Sherman說︰「交朋友要看值不值得。本來與謝趠汎（陳潔玲丈夫）是朋友，我很失望。從今次事件，我看到很多關係，我家人和不少朋友都無得頂。我透過這件無聊事上了人生一課，日後會小心。」

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（即時娛樂）