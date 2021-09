Marvel首部華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)昨日在港開畫,除了飾演「尚氣」的主角加籍華裔男星劉思慕,還有金球影后奧卡菲娜、香港影帝梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊等參與演出。電影昨天上映首日的單日累積票房達317.9萬港元,成為2021年開畫單日票房冠軍(只限星期四上映電影),以及打破9月開畫票房紀錄。

(即時娛樂)