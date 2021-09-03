監製紀錄片向動作特技演員致敬 錢嘉樂︰他們是無名英雄 (18:49)

【今日直擊】陳惠敏、錢嘉樂接受薛家燕（家燕姐）主持的新城節目《光影夢工場》訪問，大談昔日拍動作片的點滴。陳惠敏去年9月承認患肺癌，見他精神不錯，行動敏捷、說話有中氣，惟他錄完訪問後稱擔心座駕被抄牌，急步離開。家燕姐指陳惠敏康復得好好，進度更超出醫生預期。錢嘉樂笑言︰「他現在比我健康，剛在做節目時還想郁我，哈哈﹗是好事，見他行得走得，趕住攞車就知有福氣。」

家燕姐指從前電影界有「拳有陳惠敏，腿有李小龍」這句說話，可見陳惠敏是代表性人物。錢嘉樂表示今次難得有機會，從陳惠敏的角度細數武師的辛酸，同時勾起對方的「特殊」功能。錢嘉樂說：「以前很多人找成奎安、陳惠敏尋失車，又找陳惠敏收電影爛尾的尾期片酬，他們很忙的。」

錢嘉樂談到最近監製紀錄片《龍虎武師》，邀請成龍、洪金寶、元華、元武、袁和平、甄子丹、程小東等現身說法，藉此向歷年作出貢獻的動作特技演員致敬。他表示紀錄片已在內地上映，稍後會安排香港上映。他說︰「我以前曾當過很多人的替身，包括成龍、洪金寶、元彪、高麗虹、周潤發、楊紫瓊、劉德華等。我算幸運，可以轉做演員，很多武師辛勞幾十年，無人知，他們都是無名英雄。」家燕姐說︰「我年輕時拍粵語片，程小東也做過我替身。」

（即時娛樂）