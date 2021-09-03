威尼斯影展｜添密菲沙洛米宣傳《沙丘瀚戰》 被粉絲包圍 (19:41)

佐斯布連坐到記者席，不過他拿手機拍照，跟攝影記者手上的長鏡頭，形成强烈對比。（法新社）

數度延期的荷李活片《沙丘瀚戰》（Dune）將於本月16日在港上映，此片亦獲邀在第78屆威尼斯影展舉行世界首映禮，為打響頭炮，拍過《天煞異降》的《沙》片導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）率領一衆主角今日現身水都，當中包括《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂雅（Zendaya）、《職業特工隊》系列莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、《星球大戰：原力覺醒》男星奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）、《夏菲米克的時代》佐斯布連（Josh Brolin） 及《二百萬奪命奇案》查維爾巴頓（Javier Bardem）等，陣容鼎盛。其中添密菲在場外甚受影迷歡迎，他對粉絲索取簽名或合照，亦有求必應，十分識做。

《沙丘瀚戰》改編自Frank Herbert的小說，講述才華洋溢的少年Paul Atreides，命中注定要完成超乎他認知的偉業。他要勇闖宇宙中最危險的星球，以守護家人和子民的未來。多個邪惡勢力為了奪取這星球獨有的珍貴資源而展開戰爭。

（即時娛樂）