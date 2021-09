爸爸回港隔離突發性腦出血離世 麥雅緻悲痛：心像穿了一個大洞 (21:17)

張頴康與太太麥雅緻育有7歲大女張雅喬(小豆)及3歲兒子張迅橋(小花生),今年5月宣布再造人成功,麥雅緻懷有第3胎,準備組織五口之家。今日麥雅緻在社交網悲痛透露爸爸從美國回港隔離期間,突然因突發性腦出血昏迷離世的噩耗,說自己心像穿了一個大洞,女兒小豆很乖安慰她。

麥雅緻分享多張爸爸生前的照片,有一家人合照,又有跟孫仔孫女玩的溫馨照片。麥雅緻撰文:「各位關心我們的粉絲及朋友們,我爸爸(Mark Mak) 從美國回港在隔離的第六天晚上(八月三十日) 因突發性腦出血昏迷,延至隔天晚上便撒手塵寰,離開了我們。 我和媽媽及家人十分傷感及不捨,但會堅強的面對,在此告知大家這傷感的消息。我的心像穿了一個大洞,不知道會不會好起來,但我的世界從此已不再一樣。 我和爸爸真的真的很親近,他會參與很多我和好朋友的聚會,亦能和大家相處融洽。這幾天和老公回想起很多近年和爸爸的相處點滴,我是他的唯一女兒,他從來都是這麼疼錫我,甚至有時會呷女婿的醋。

他近年最愛的就是(孫女)小豆及(孫仔)小花生,我知道爸爸最愛兩個孫兒。對於他的離開,小豆哭了一個晚上,但她擔任起安慰及照顧我的角色,一直給我心靈慰藉,而我很佩服我媽媽的堅強,她雖仍在隔離中,但還是擔心懷着胎兒的我。 我真的很想念及不捨得我爸爸,因為事出突然,他沒有留下半點說話,在他彌留之際,我跟他說,要用他的方式去給我感應,送別他的那個晚上,回到家裏我嚎哭了很久,後來就聽到了他給我感應......」

她寫了一段蓮花樂隊的歌曲《Just A Little》歌詞:

「I can't stay yes I know

You know I hate to go

But goodbye love was sweet

Our worlds can never meet

So I'll cry just a little cause I love you so

And I'll sigh just a little cause I have to go away」

她說:「爸爸很喜歡Sam Hui(許冠傑),我自小就跟着一起聽,但這首歌的英文歌詞,我竟然從來不知道。 我深信這是他給我的第一個感應.......我不知道在多久以後才能不哭,但我知道以後的每一天,都會帶着思念想念爸爸。 我真的真的很不捨得他......請大家給予我一點時間,未能回覆各位的留言,請見諒......」

