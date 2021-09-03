無窮之路｜陳貝兒成功挑戰溜索 雙腳懸空雲南怒江 (21:43)

陳貝兒主持無綫專題及紀錄片《無窮之路》，與攝製隊穿梭全國六個省份，深入十個貧困縣了解各地民生，細談他們脫貧過程中的挑戰及轉變。陳貝兒在首集踏上非一般「天梯」，沿陡峭山體攀上近乎90度的垂直鋼梯，登上離地超過1500多米高的「懸崖村」山頂。不少網民說「見到都腳軟」，稱讚「陳貝兒好堅」、「好佩服攝製隊」，堅持完成旅程。

明晚第三集，陳貝兒與攝製隊走入雲南怒江，挑戰溜索，穿越高山大峽谷，發掘雲南的最後秘境，探索大峽谷的神秘美麗。以往怒江兩岸居民的生活，全靠唯一的交通工具「溜索」過江。而「怒江」名副其實，江水如萬馬奔騰，親歷其境更加驚心動魄。當地有一位身經百戰的溜索醫生，堅持留守怒江守護村民近37年，令貝兒感動熱淚盈眶。為親身體驗村民生活，貝兒挑戰溜索。看到水流洶湧，貝兒難掩恐懼慌張大叫，仍勇敢繫上安全帶，聽從當地溜索醫生的囑咐，戰戰兢兢出發。她說：「最初五秒我完全唔知發生咩事，好驚，好似海盜船咁。」

「怒江之困，困在交通」，居民的日常生活受地勢所限，小朋友上學亦難上加難。因此當地進行「溜索改橋」工程，興建大量接駁公路貫通全省。居民自此將從前的渡江溜索，變為生產運輸工具，生活得以改善。同時成立專為失學年輕人而設的寄宿學校，為一群十多歲的山區青少年提供職業培訓，擁有一技之長。

（即時娛樂）