代溝關注組｜林正峰激動憶童年遭體罰陰影 肥媽痛心爆喊 (20:08)

無綫清談節目《代溝關注組》昨晚一集「長輩」及「後輩」群組分別帶了兒時最愛零食及玩具開心Share，打成一片。不過當討論「體罰」話題時，即火花四射！後輩中，以小時候曾被體罰的林正峰最為激動，他透露兒時因曾遭受體罰，令他最近一項要與棍接觸的工作表現大受影響：「我離遠望到支棍，只要準備揈落嚟（我度），我成個人已經好震好驚。」由於心理陰影面積大，當正峰聽到長輩們支持適當體罰時，他一度情緒激動，最後評分時更指感覺加深了代溝：「可能我特別經歷多體罰，所以真係有陰影。當我聽到體罰應該要有時，我就變得個人負面咗。」肥媽（Maria Cordero）聞言即與魯振順（蛋哥）輪流上前送抱安慰。肥媽之後更痛心落淚說：「邊個想打你？邊個想傷害你呢？只不過大家方法用錯咗。」

「辯論」期間，長輩們一再強調只支持適度及適宜的體罰，並謂一定要講清楚箇中原因。肥媽笑言對於自己兒子，發現「碎碎唸」比「體罰」更有效：「有次我問佢打你你痛唔痛，佢話痛！我就問佢咁點解次次打你你都唔記得？佢就話：『其實我有記得，但我係你親生，你唔會打死我嘛！』自此我就唔再打佢，改為講數，哦咗佢一個鐘，點知佢反而話：『你打我啦！我真係頂唔順喇！』」引發全場爆笑。

（即時娛樂）