暑假票房｜《黑寡婦》收近5000萬稱冠 《媽媽的神奇小子》第4位 (22:51)

2021年暑假檔期已結束，香港票房有限公司今日公布綜合7月1日至8月31日的票房，顯示電影市場在疫情放緩情況下票房逐步回升，整個暑假檔期的電影票房總收入有$254,885,198。去年同期戲院被勒令停業44天（2020年7月15日至8月27日），因此票房收入大幅下跌，只有$37,467,358。至於對比2019年此段期間票房收入為$391,862,695，可見今年仍未回復至疫情前的水平。

今年暑假檔期十大最賣座電影，第1位是《黑寡婦》，票房為$49,461,419；第2位《爆機自由仁》收$20,753,252；第3位動畫電影《波士BB 2細祖》收$18,613,015；第4位《媽媽的神奇小子》收$18,097,171；第5位《幻險森林奇航》收$17,967,969；第6位《怒火》$17,796,123；第7位《自殺特攻》$17,153,029；第8位《盛夏友晴天》$15,479,247；第9位《密室逃殺：倖存者遊戲》$7,220,390；第10位《當男人戀愛時》$5,741,094。

至於從香港票房有限公司公布的累計票房收入截至9月2日的資料顯示，《怒火》則以$18,910,056略勝《媽媽的神奇小子》$18,850,531。

（即時娛樂）