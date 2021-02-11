團結︱爆193批阿Dee唔識時裝 ERROR四子拒網民分化 (23:20)

ERROR成員郭嘉駿（193）為個人時裝品牌跟網民的退款問題開火，他的Instagram粉絲人數受影響，逾1萬人取消關注，但193都講明：「我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係冇禮貌㗎啦，唔鍾意就唔好買囉，唔鍾意咪唔好關注我囉，啲鍵盤戰士打幾隻字，我又唔會痛嘅... ...」不過，問題未解決兼複雜化，有網民翻193的「黑歷史」，他在TG group chat的記錄，曾爆有ERROR成員唔識時裝但又想話事。他曾留言：「今次（團tee）呢件唔係我設計嘅，係某成員設計，設計我完全唔知情，有人好想話事，咁我無理由搶嘢嚟做。所以大家知道設計同埋sizing方面係由一個唔識服裝嘅人話事😂不過無乜所謂嘅，因為無論製成品係點，大家都係會課金。」

有網民揣測193所指「某成員」是何啟華（Dee），更將有關對話私訊阿Dee，有挑撥離間之嫌。阿Dee直接將事件公開，在社交平台回應，自己就是193所指想話事的「某成員」，他多謝替他不值的網民，相信他們是真心的關心，讓他感受到愛意。他說：「如果時光倒流，我會畀返3爺做設計... ...」阿Dee承認當時自己比較獨裁心急，單方面想為ERROR做事而忽略了隊友的想法，他也上了成長一課。他拒絕ERROR被分化，說：「想借舊屎（舊時）嚟搞分化嘅朋友，麻煩你地慳返啖氣，四為一體，四位一體，一世人兩兄弟有你有我，我地四個都知唔係口號，未來我地只會更團結，把握機會做更多好作品娛樂大家！」

梁業（肥仔）也回應：「過咗去嘅嘢就由佢過去啦，四歸一超於一切領域，相信我哋會越做越好。」保錡轉載ERROR 4子的照片與漫畫，留言：「一世人兩兄有你有我 唔洗講咁多」，4子互撐，ERROR真係好團結！

（即時娛樂）