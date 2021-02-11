《#後生仔傾吓偈》月底結束 無綫指前線主持工作多難夾時間拍攝 (12:33)

無綫J2台綜藝節目《#後生仔傾吓偈》自2017年7月啟播以來，至今已拍了800多集，一直受年輕觀眾歡迎，主持之一的馮盈盈在節目中的出位言論更不時成為網民焦點。曾志偉今年回巢出任無綫高層，曾傳他將整頓《#後生仔》，節目隨時冇得留低。志偉3月時曾現身節目，向被視為「余詠珊黨」的陸浩明、馮盈盈、林穎彤以及一班年輕主持派定心丸。他當時曾對眾主持說「不用怕，因為就算腰斬了這個節目，也只是因為你們要主持其他更重要的節目。一定是不變的，因為你們是TVB的財產，何況你們現在這麼紅」，他之後接受「TVB娛樂新聞台」訪問時又強調《#後生仔》一定繼續，並會為節目構思更多新內容。

不過，事隔數月，《#後生仔》卻宣布「畢業」，節目將於本月底結束﹗無綫「Big Big College」的社交網貼出台前幕後大合照，留言︰「錄影最後一集了。9月底，J2《#後生仔傾吓偈》，正式播映完畢。歷時4年幾，就好似大學生涯一樣，後生仔都畢業了。800幾集，好多嘢都傾過，好多嘢都玩過，香港周圍都去過，仲坐過郵輪，飛過去台北，東京，名古屋，溫哥華，喀比，甚至阿姆斯特丹，實在太多回憶，太多難忘片段。衷心感謝曾經參與嘅每一位主持同後生仔女，你哋嘅嘻嘻哈哈，無聊吹水，認真討論，爆趣分享，亂噏廿四，成就了整個節目，為觀眾帶來了800幾個歡樂晚上。更感謝一直支持我哋嘅觀眾，希望將來某一日，後生仔仝人嘅Reunion，能令你講出一句：『回憶返晒嚟！』並讓你腦海回想起許多青春快樂片段。散席，但未散Band，後生仔們，繼續努力，為夢想加油，奮鬥﹗」

據無綫發出的新聞稿表示，《#後生仔》之所以要結束是因為「一班熱血幕後對於製作新類型節目諗頭甚多，各前線主持亦愈來愈多不同類型發展，眾人要夾時間聚頭拍攝愈見困難，有見及此，製作組最終決定見好就收」。節目昨晚錄影最後一集，26位「後生仔」聚首一堂，拍攝以畢業禮為主題的最終回。志偉亦專誠抽空到場為一眾台前幕後打氣，傾聽他們拍攝時的難忘點滴，並感謝台前幕後多年的付出和努力。志偉與眾人大合照，讚他們所有人都做得好好。

錄影期間，眾主持回憶4年來的難忘經歷。元祖主持陸浩明（6號）及馮盈盈被爆「過從甚密」，原來他們經常一齊返工。戴祖儀提及此事時爆料︰「只要陸浩明自己一個返工那日，他就不會遲到！」鄭衍峰指他們拍攝海外版時嚴重醉酒，更因而引爆大量爆笑事件，連幕後工作人員也遭殃。林穎彤則被幕後踢爆經常流露出渴望收工的眼神。

熄燈一刻，眾主持表現依依不捨，但他們均表示很期待新工作。6號坦言視一班「後生仔」如弟妹︰「4年轉眼就過，大家感情好好又好玩，我們私下什麼都講。開始時，看住他們一邊讀大學、一邊拍節目，我對他們說雖然很辛苦，但值得。這個節目會是他們人生一個難忘時光。」馮盈盈說︰「每個星期五風雨不改地開廠錄影。我們一班後生仔與台前幕後的關係已超越工作，變成每星期一次的老朋友敘舊。我很不捨得節目的支持者及觀眾朋友，多謝大家一直以來的愛戴和支持。」談到新工作，6號表示稍後要忙新慈善騷及台慶月節目拍攝，盈盈則透露剛完成短劇客串，目前正籌備一個神秘計劃。

（即時娛樂）