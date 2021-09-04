向海嵐評港姐聲勢不復當年︰選演員多過選美 (18:03)

向海嵐曾是無綫當家花旦，2008年完約後退出娛樂圈到上海從事辦公室工作，直至近年才回歸香港及復出幕前，又和朋友合作開設珠寶店變身女強人。

她接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，身為1998年四料港姐冠軍的她被問到近年港姐聲勢不復當年時直言︰「港姐近6、7年的定位改變了，我那個年代，選了出來是要代表香港，又參加環球小姐、世界小姐，做很多親善大使的工作，但近年的港姐有點不一樣，是選演員多過選美。這並不代表不好，如麥明詩、馮盈盈，個性也很突出。」

談到感情生活，她坦言入行初期太自我封閉，鮮與圈中人交往，對上一段關係已經是6年前上海工作期間的圈外男友。提到「黃金盛女」的稱號，她苦笑說：「不介意，因為人們都會聯想是盛放的盛，我覺得時代改變了，單身也可以很開心，現在女仔可以很獨立，不再必定要依賴男性。我單身了5、6年，很享受單身自由。」

對於被指性格太強，向海嵐說︰「我不太小鳥依人、太獨立了！不過，是否所有男士只喜歡小鳥依人呢？我相信百貨中百客，有些男士會喜歡我這不黐身、獨立的女仔可帶領他。我仍然憧憬婚姻，仍然相信愛情，仍希望找到一個伴侶分享人生。對於感情，我信寧缺勿濫，對象不分圈外圈內，有相同的價值觀才是最重要。」

（即時娛樂）