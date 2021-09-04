威尼斯影展｜《沙丘瀚戰》首映觀衆鼓掌8分鐘 張震現身 (17:45)

辛蒂雅穿著Balmain貼身高衩晚裝到場，繼續大騷長腿，不少時裝人讚賞她的打扮愈來愈有味道。（Getty Images）

第78屆威尼斯影展，非競賽片《沙丘瀚戰》昨晚舉行世界首映禮，除了添密菲沙洛米（Timothee Chalamet ）、佐斯布連（Josh Brolin）、奧斯卡艾薩（Oscar Issac）、莉碧嘉費格遜（Ferguson）、查維爾巴頓（Javier Bardem）及辛蒂雅（Zendaya）等主角現身昨日舉行的記者會外，有份主演的台灣男星張震，晚上亦會合劇組出席首映禮。

據報《沙丘瀚戰》放映完畢後現場拍掌超過8分鐘，主競賽評審之一的《浪跡天地》華裔女導演趙婷亦有捧場，並向《沙》片導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）大讚電影「極好」；不過影評人有讚亦有彈，據《Variety》報道，有影評讚該片出色，亦有人表示失望。另外，導演丹尼斯呼籲觀衆看此片要入戲院在大銀幕欣賞。

《沙丘瀚戰》講述才華洋溢的少年Paul Atreides命中注定要完成超乎他認知的偉業，他要勇闖宇宙中最危險的星球，以守護家人和子民的未來。多個邪惡勢力為了奪取這個星球獨有的珍貴資源而展開戰爭。香港將於本月16日上映，美國方面則要等到下月22日在戲院及影視串流平台HBO Max同步開畫。

（即時娛樂）