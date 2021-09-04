威尼斯影展｜「斷背積」撐家姐 狄高達透視裝搶鏡 (19:15)

第78屆威尼斯影展昨晚除了競賽片《Spencer》，另一有份角逐最高榮譽金獅獎的《The Lost Daughter》亦舉行了首映禮，該片是《蝙蝠俠：黑夜之神》​女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）演而優則導的處女作，集合金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）及瑪姬丈夫、《少女失樂園》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）主演，瑪姬的弟弟、《斷背山》男星積基倫荷（Jake Gyllenhaal）亦一身白馬王子look到水都支持家姐，足見姊弟情深。另外，穿著透視Gucci銀色裙的狄高達亦十分搶鏡，並由Gucci創作總監Alessandro Michele及《以你的名字呼喚我》導演盧卡格達連奴（Luca Guadagnino）陪她踏上紅地氈。

《The Lost Daughter》首映後，獲觀衆鼓掌4分鐘，反應不錯。該片講述奧莉菲亞高文飾演的教授，到希臘度假期間，認識了帶着女兒的狄高達莊遜，並勾起過往與女兒的往事。

（即時娛樂）