李佳芯自爆分手後靠拍劇麻醉自己︰最壞的時候已經過了 (19:39)

李佳芯坦言與舊愛陳炳銓分手後，最壞的日子已經過去，但她沒準備好投入新感情。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】李佳芯（Ali）當日拍攝劇集《智能愛人》期間與舊愛陳炳銓分手，劇集轉眼已播到結局篇，李佳芯出席宣傳活動時強調不會因而特別感觸，她說︰「演員要從生活中汲取經歷，那段時間我把心思投入在工作上，加上演機械人要好理智，反而將很多情緒和情感放低了。我們始終是朋友，認識多年，是需要點時間的。我現在好好，最壞的時候已經過了。」

李佳芯分手後一直傳有富豪力追，她重申︰「我不知道認識的朋友有沒有錢，也不知是否大家形容的所謂富豪。朋友一定有，未至於報道那麼誇張。對我來說，所有都是朋友，我亦表明暫時沒有準備拍拖。」李佳芯表示與馬德鐘、《聲夢傳奇》學員黃奕斌（Hugo）合作的新劇延至11月才開拍，未知道Hugo會否在劇中追求她。

問到現實生活中可接受姊弟戀，她說︰「看對方有多年輕吧﹗我比較追求精神上的溝通，不會被年齡限制。如果交流到，也不會理會對方幾多歲。不過，如對方比我年輕10幾年又好似細了一點。我未試過和年輕過我的人拍拖，但現在很多年輕人也很成熟及有計劃，我沒想過要限制自己。」

麥美恩被讚是吳君如接班人，她說︰「任何接班人的稱號都是一種肯定，所以也很開心。」簡淑兒於劇中被不停爆樽，她笑言希望向動作演員方面發展。對於與陳婉衡雙雙退出被指抄襲的特色月餅生意，她說：「始終第一次，撞板都好正常，以後做生意會小心一點。」

（即時娛樂）