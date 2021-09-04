媽媽的神奇小子｜票房破2000萬 吳君如獲封「謝票女皇」 (21:31)

吳君如監製及主演電影《媽媽的神奇小子》，根據前殘奧金牌得主蘇樺偉的故事作真人真事改編。電影自8月12日上映至今，票房破2000萬。日前舉行慶功，吳君如、尹志文導演、張繼聰、梁仲恆、林家熙（Locker）、胡子彤、馮皓揚、小演員天諾等出席。戲中多名兒子送花束及「謝票女皇」獎狀給君如，答謝她為電影宣傳搏盡，跑了多場謝票。蘇樺偉（偉仔）與母親及胞弟蘇健瑋亦有出席，導演及梁仲恆給蘇媽與偉仔驚喜，送花束及一部偉仔喜歡的遊戲機。

《媽媽的神奇小子》謝票活動超過100場，單是君如已謝票超過50場。君如說：「因為有觀眾入場，先會有多場謝票，是相輔相成。過去我們有不同造型出現於謝票活動，想向所有運動員致敬。」君如笑說：「我還未出動鯊魚戰衣，剛花了整個月時間謝票，我們起碼會再謝票半年，謝到年三十晚，順勢接我部賀歲片。」君如指Locker曾透露票房達1200萬便穿鯊魚戰衣慶祝，Locker自爆只參與謝票1天，隨即被導演及其他演員取笑，要他回家自我檢討。

張繼聰對票房取得佳績，替團隊高興，覺得觀眾享受部戲是最重要。他說：「期望票房再上到3、4千萬，到時要看他們穿泳衣泳褲慶祝，套戲可以有很長的播映期，靠口碑累積觀眾。」他認為這部電影與運動員形成一個新潮流，令更多人關心及支持香港運動員。

梁仲恆首次擔正演出電影便叫好叫座，他笑說：「起碼不用第一次就做票房毒藥，正如部戲所說，我們的票房是後來追上，與運動員精神一樣，希望大家別只聚焦在獲獎牌的運動員身上，希望香港支持整個運動界別。」

（即時娛樂）